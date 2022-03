Museum DKM in Duisburg : Männliche Erotik trifft auf die Natur

Unter dem Motto „Eros in Erwartung der Ewigkeit“ werden im Museum DKM 34 Arbeiten von Künstlern präsentiert. Foto: Andreas Probst

Duisburg Im Duisburger Museum DKM sind Schwerpunkte aus der eigenen Sammlung zu Sonderausstellungen neu komponiert worden. Im Mittelpunkt stehen Werke von Claudia Terstappen und die Schau „Eros in Erwartung der Ewigkeit“.

Von Peter Klucken

Nackte Mannsbilder spielen in der Kunstgeschichte häufig nur innerhalb eingeschränkter Rollenmuster eine Rolle. Und diese Rollenmuster sind nicht gerade das, was uns frohgemut ansprechen soll. Vielmehr ist der männliche Akt von der Antike bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorzugsweise mit Helden, Märtyrern, Kriegern oder auch mal – allerdings selten – mit Kriegsopfern verknüpft. Unverhohlene männliche Erotik galt lange als Tabu. Genau dieses Tabu stellt die aktuelle Ausstellung im Museum DKM infrage. „Eros in Erwartung der Ewigkeit“ heißt die Schau, die von den beiden Museumsgründern und Kunstsammlern Klaus Maas und Dirk Krämer aus eigenen Beständen zusammengestellt wurde.

Präsentiert werden unter diesem Motto Arbeiten von 34 Künstlern, darunter viele kunstvolle Fotografien sowie Gemälde, Grafiken und einige Skulpturen wie der lebensgroße „Römische Legionär“ von Mathieu Molitor aus dem Jahr 1910 oder auch ein Narziss des jungen Norbert Kricke, der später zu den großen abstrakten Künstlern im Nachkriegsdeutschland wurde. Die ältesten männlichen Aktfotografien stammen von Wilhelm von Gloeden (1856-1931), der um 1890 junge unbekleidete Männer in unschuldigen, jedenfalls nicht martialischen Posen fotografierte und der auf seine Weise versuchte, die Kunstsprache antiker Skulpturen ins Medium der Fotografie zu transportieren. Wichtig war ihm stets, seine jungen männlichen Modelle, die er in der süditalienschen Dorfbevölkerung fand, in einer arkadischen Umgebung abzulichten.

Von Wilhelm von Gloeden zu Künstlern des späten 20. Jahrhunderts ist es ein gewaltiger Sprung, der in der DKM-Ausstellung auch nachvollzogen werden kann. Die Enttabuisierung in Bezug zum männlichen Akt hat am radikalsten und nachhaltigsten wohl der New Yorker Robert Mapplethorpe vollzogen, der gleichwohl hohe ästhetische Maßstäbe anlegte. Wichtige deutsche Namen in der DKM-Sammlung sind die Fotografen Herbert List (1903-1975) und Herbert Tobias (1924-1982) sowie der in unterschiedlichen Genren arbeitende Ulrich Tillmann (1951-2019), der mit Klaus Maas und Dirk Krämer befreundet war und der dem Museum viele Werke schenkte. Tillmann schuf übrigens keine Akte, fotografierte aber den mit ihm befreundeten Schauspieler Maverick durchaus in sinnlicher Absicht. Als eine Entdeckung im Bereich der erotischen Fotografie ist gewiss der seit Jahren in Berlin lebende US-Amerikaner Daniel Kane (Jahrgang 1954), dessen inszenierten Männer-Portraits immer die Namen der Portraitierten tragen. Seine Modelle sollen niemals zum bloßen Foto-Objekt werden. Dass man die überhöhte Phallus-Symbolik auch in ironische Höhen treiben kann, zeigt ein rund 200 Jahre alter, 256 Zentimeter hoher Stoßzahn eines Narwals, der die Besucher in diesem erotischen Ambiente staunen und lächeln lässt.

In die Ausstellung aufgenommen wurde auch das Gesichtsportrait eines jugendlichen GIs in Vietnam, 1968 von Hilmar Pabel fotografiert. Der Soldat mit dem traurig-ebenmäßigen Gesicht trägt einen ramponierten Helm, auf dem das Foto einer schönen Frau (vielleicht das seiner Mutter) geklebt ist. Wer wird da nicht an das Blutvergießen in der Ukraine denken?!

Auffallend ist, dass meist gleichgeschlechtlich orientierte Männer männliche Akte schufen. Aber nicht immer. So hat beispielsweise Katharina Bosse ihren Ehemann mit erotischem Impetus fotografiert, wobei sie ihn durchaus keck mit weiblichen Kleidungsstücken und anderen femininen Attributen drapierte.

Ebenfalls aus eigenen Beständen wurde die aktuelle Sonderschau „Schönheit und Urkräfte der Natur. Claudia Terstappen“ zusammengestellt. Die Künstlerin (Jahrgang 1959), die schon seit Jahren mit den DKM-Sammlern verbunden ist, arbeitet in vielen Kunstsparten: Fotografie, Videokunst, Skulptur, Zeichnung, Holzschnitt, Installation. Jetzt haben sich Klaus Maas und Dirk Krämer auf die Schwarzweiß-Fotografien Claudia Terstappens aus den 1990er bis in die frühen 2000er Jahren konzentriert. Zu sehen sind dichte Wälder als Sinnbilder einer intakten Natur; daneben sieht man die Zerstörung dieser Naturparadiese durch Buschbrände. Fotografisch kreiert Claudia Terstappen auch mal einen Ort, den es in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Ihr „Berg“ wirkt wie eine Kultstätte in Australien, aber er ist das künstliche Werk einer künstlerisch eingesetzten Fotokamera.