Museum DKM in Duisburg Einblicke in das Lebenswerk von Katsuhito Nishikawa

Aufgrund der seit einiger Zeit geltenden neuen Öffnungszeiten des Museums DKM (die RP berichtete) ist die vom 25. Mai bis 26. November dauernde Ausstellung von Werken des japanischen Künstlers Katsuhito Nishikawa erstmalig am Mittwoch, 31. Mai für die Öffentlichkeit zugänglich. Denn seitdem ist das Museum an der Güntherstraße 13 grundsätzlich nur mittwochs (außer an Feiertagen) von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Doch auch dann ist ein Besuch nur nach Voranmeldung möglich. Sonderöffnungen können dagegen an den restlichen Wochentagen sowohl für Gruppen als auch für Einzelpersonen vereinbart und gebucht werden.