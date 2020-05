Ausstellungen in Duisburg öffnen wieder : Warum sich ein Besuch im Museum jetzt lohnt

Duisburg Duisburgs Museen öffnen nach mehr als sieben Corona-Wochen wieder ihre Ausstellungen fürs Publikum. Im privaten Museum von Klaus Maas und Dirk Krämer hängt ein besonderes Werk mit (unfreiwilligem) Zeitbezug.

Im Lehmbruck-Flügel bietet die Studioausstellung „Wilhelm Lehmbruck. Ein Leben“ ungewohnte Einblicke in die Biografie des Künstlers und selten gezeigte Frühwerke seines Schaffens. Das Team des Lehmbruck-Museums am Kantpark hatte in der Zwischenzeit die Online-Angebote des Hauses erweitert, um das Publikum für den zwischenzeitlichen Verzicht auf die Museumsbesuche zu entschädigen: Es gab den neuen Newsletter „Lehmbruck-Museum frei Haus!“, die „digitalen Sonntagsführungen“ auf dem Instagram-Kanal des Museums und Online-Workshops des City Ateliers im Rahmen der Kunstvermittlung. Dieser Impuls werde die digitale Präsenz des Museums auch zukünftig prägen, sagt Museumsdirektorin Söke Dinkla.

Die Künstlerin, die 1959 in Arnsberg geboren wurde, an der Kunstakademie Düsseldorf studierte, durch die ganze Welt reiste und unter anderem als Professorin of fine Arts in Melbourne tätig ist, hat das Werk 1990 im Rahmen einer Serie realisiert, bei der es um die Frage geht, wie man sich einer Stadt künstlerisch oder spirituell nähern kann, in der man nicht Zuhause ist. Für die chinesische Metropole Wuhan, Partnerstadt von Duisburg, wählte sie zwei Buddha-Figuren in einer Schachtel, die sie in eine chinesische Tageszeitung wickelte. Das Souvenir, das als traditionelles Glückssymbol gilt, wird durch die Tageszeitung gewissermaßen profanisiert, aktualisiert – und auch versteckt.