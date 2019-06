Kreishandwerkerschaft : Digitalisierung im Fokus beim Frühjahrstreffen

Gute Tradition ist, dass zur Frühjahrsversammlung der Kreishandwerkerschaft Gastreferenten eingeladen werden, die zu aktuellen kommunalen, wirtschaftlichen und politischen Themen Stellung nehmen. Kreishandwerksmeister Lothar Hellmann hatte zu diesem Zweck diesmal Duisburgs Stadtdirektor Martin Murrack an den Innenhafen eingeladen.

Nun gelte es, in Sachen Glasfaser-Breitbandversorgung aufzuholen. Murrack versicherte, dass es spätestens Ende 2021 keinen „weißen Fleck“ mehr in der Netz-Landschaft geben wird und in Duisburg sämtliche Gewerbebetriebe, Schulen und Wohngebiete dann nach modernsten Gesichtspunkten digital angebunden sein werden. Diese flächendeckende Breitbandversorgung ist nicht nur für die heimische Wirtschaft immens wichtig, auch das vor zwei Jahren beschlossene Projekt „Smart-City“, das die digitale Entwicklung Duisburgs in vielerlei Hinsicht forcieren soll, ist dabei von großer Bedeutung.