Mülheimer tötete seine Mutter​: „Er dachte, sie sei ein Roboter“​

Mülheim/Duisburg Das Duisburger Landgericht hat am Dienstag einen 36 Jahre alten Mann aus Mülheim in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Er soll seine Mutter getötet und ihr den Kopf abgetrennt haben. Die verstörenden Einzelheiten des Falles.

Nach der grausamen Tötung seiner Mutter ist ein Mann aus Mülheim an der Ruhr am Dienstag in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Laut dem Urteil soll der 36-Jährige Anfang Dezember des vergangenen Jahres mit einem Küchenmesser auf seine Mutter eingestochen haben. Anschließend hatte er den Kopf der 68-Jährigen abgetrennt und mit dem Unterteil eines Tisches zertrümmert.

Die Tat ereignete sich am 1. Dezember 2021 In einem Mehrfamilienhaus an der Ulan-Becker-Straße in Mülheim-Styrum. Gegen 10.20 Uhr hatte sich bei der Polizei eine Zeugin gemeldet, die von verdächtigen Beobachtungen in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses berichtete: Sie habe einen blutverschmierten Mann am Küchenfenster gesehen.