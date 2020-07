Haftbefehl erlassen : 39-Jähriger stirbt nach Messer-Attacke am Mülheimer Hauptbahnhof

Mülheim/Duisburg Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Mülheimer Hauptbahnhof ist ein Mann am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 43-jährige Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Zwischen dem Opfer und seinem 43-jährigen Kontrahenten soll es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein. Im Zuge dessen soll der Tatverdächtige mit einem Messer in den Oberkörper des 39-Jährigen gestochen haben. Dieser wurde umgehend medizinisch betreut und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Gesundheitszustand des Verletzten in den vergangenen Tagen so drastisch verschlechtert, dass er am Dienstagabend (14. Juli) in einem Krankenhaus verstorben ist. Bei der Obduktion am Mittwoch wurde die Stichverletzung als Todesursache festgestellt.