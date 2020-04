Maschinensucher.de-Arena? : Start-Up macht Angebot für Namenrechte des MSV-Stadions

Exklusiv Duisburg Das Essener Start-Up Maschinensucher.de will Namenssponsor des ehemaligen Wedaustadions werden und das Duisburger Reiseunternehmen Schauinsland ablösen. Der MSV hält sich bedeckt.

Das ehemalige Wedaustadion könnte noch in diesem Jahr einen neuen Namen bekommen. Der Sponsoring-Vertrag mit dem Duisburger Reiseunternehmen Schauinsland läuft in diesem Sommer aus. Ein Umstand, der sich in Unternehmerkreisen offenbar herumgesprochen hat. Das Essener Start-Up Maschinensucher.de hat sich deshalb an den Sportvermarkter Lagardère gewendet, der unter anderem auch die Interessen der Zebras vertritt.