Duisburg Wie MSV-Fan Melanie Menges zur Lebensretterin wurde

„Ich schau‘ mir den Film immer wieder an und bin gerührt. Dadurch habe ich erst begriffen, was meine Spende bedeutet. Die Spende ist eine kleine Sache für etwas ganz Großes“, so Melanie. Alex ergänzt: „Die Verbindung durch die Spende ist unser größtmöglicher, gemeinsamer Nenner. Eine Begegnung von Mensch zu Mensch – viel Liebe. Einfach toll, zu erleben, zu was Menschen in der Lage sind. Also, lasst euch registrieren!“