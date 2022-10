Prozess am Oberlandesgericht : Duisburger Polizei twittert Foto von MSV-Spiel – Fan klagt

Duisburg Die Polizei will die Fußballfans vor einem Stau bei Kontrollen vor dem Stadion des MSV Duisburg warnen. Und zwar mit einem Foto bei Twitter. Eine Frau aus Magdeburg ist auch dabei, fühlt sich in ihren Grundrechten verletzt – und zieht nun vor Gericht.

Mit dem nicht immer leichten Verhältnis zwischen Fußballfans und der Polizei beschäftigt sich am Donnerstag das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG). Anlass ist ein Spiel der 3. Liga im Februar 2017. Damals trat der 1. FC Magdeburg in Nordrhein-Westfalen beim MSV Duisburg an. Im Rahmen einer geplanten Durchsuchungsaktion am Gästeeingang twitterte die Polizei damals ein Foto von Magdeburger Fans, auf dem auch die Klägerin zu sehen ist. Die Beamten wollten die Besucher damit vor einem Stau an der Einlasskontrolle warnen. Die Klägerin jedoch fühlt sich durch die Verbreitung des Fotos in ihren Grundrechten verletzt. Die Frau aus Magdeburg war in der ersten Instanz vor das Verwaltungsgericht Düsseldorf gezogen - und dort unterlegen. Das OVG in Münster muss jetzt klären, ob es diese juristische Bewertung teilt.