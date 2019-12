MSV in Geldnot : Millionen für Arena und MSV

Duisburg Der Duisburger Stadtrat beschäftigt sich am Montag in einer Sondersitzung mit Finanzproblemen von Stadiongesellschaft und MSV.

Der zweite Tagesordnungspunkt in der nicht öffentlichen Sondersitzung des Stadtrates am heutigen Montag hat es nach einem Bericht von NRZ/ WAZ in sich.

Die Stadt hat dies ebenfalls bereits mehrfach getan – sie schoss zuletzt noch vor dieser Saison eine Million Euro in die Stadiongesellschaft. Damit sollten Mindereinnahmen aus einer reduzierten Stadionmiete nach dem erneuten, in diesem Falle sportlichen Abstieg in Liga drei kompensiert werden. Eine Insolvenz der Stadionprojektgesellschaft würde gleichzeitig das Aus für die „Zebras“ bedeuten. In dem Bericht heißt es aber, dass alle Beteiligten von einer finanziellen Lösung ausgehen und der Stadtrat entsprechend positiv entscheidet.