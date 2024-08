„MS Wissenschaft“ in Duisburg vor Anker Ein Frachtschiff voller „Freiheit“

Am Freitag von 10 bis 12 Uhr läuft zudem die Veranstaltung "Meet the Scientist" mit Dr. Heidi Hein-Kircher von der Universität Marburg. Die Historikerin ist mit ihren Institutionen an zwei der Exponate beteiligt, die sich um die Freiheitsbewegung in Osteuropa sowie um die Bedeutung von Landkarten in der Kolonialgeschichte drehen. Hier berichtet Dr. Hein-Kircher von ihrer Forschung und steht für Fragen rund um die beiden Exponate bereit.