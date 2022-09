Auf Parkplatz des Zirkus Flic Flac : Motorflieger nahe Autobahn bei Duisburg abgestürzt – zwei Tote

Foto: Alexander Forstreuter 8 Bilder Kleinflugzeug stürzt auf Flic-Flac Parkplatz ab – zwei Tote

Update Duisburg Ein kleinmotoriges Flugzeug ist am Sonntag in der Nähe der Autobahn A59 auf dem Parkplatz des Zirkus Flic-Flac in Duisburg abgestürzt. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Im Zelt lief währenddessen eine Show. Die A59 wurde gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim Absturz eines kleinmotorigen Flugzeugs auf dem alten Güterbahnhofsgelände in der Nähe des Hauptbahnhofs in Duisburg sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlug die Maschine gegen 14.50 Uhr auf einem Parkplatz nur wenige Meter vom Zirkuszelt von Flic Flac auf. Bei den Toten soll es sich um die Insassen des Flugzeugs handeln. Weitere Personen wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr nicht verletzt.

Großbrand in #Duisburg nähe Hauptbahnhof. Weiß einer mehr? pic.twitter.com/bdcwINlri1 — werty (@wertyXXXXXXXX) September 4, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das Flugzeug geriet nach dem Aufprall in der Nähe der A59 in Brand und zerstörte dabei mindestens acht Autos. Während des Absturzes lief bei Flic Flac eine Show mit rund 900 Zuschauern im Zelt. Der Einsatzleiter der Feuerwehr informierte nach der Veranstaltung im Zirkuszelt über das Unglück. Die Polizei begleitete die Zuschauer danach geordnet aus dem Zelt, um Panik und Chaos zu vermeiden. Allerdings durften zunächst nur rund 100 Zuschauer das Zelt am späten Nachmittag verlassen. Viele mussten sich noch etwas gedulden - ihre Personalien und die Kennzeichen ihrer Fahrzeuge wurden aufgenommen, bevor sie vom Gelände fahren durften.

Vor Ort war unter den Einsatzkräften vielfach die Redewendung „Glück im Unglück“ zu hören. Womöglich sei man knapp an einem Unglück mit katastrophalen Ausmaßen vorbeigeschrammt, hieß es auch bei der Polizei.

Das Flugzeugwrack wurde mit Sichtschutzmaßnahmen abgeschirmt. Aus der Düsseldorfer Bezirksregierung untersuchten Experten der Luftaufsichtsbehörde den Unglücksort. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt - auch, um Schaulustige fernzuhalten. Über die Ursache des Absturzes und den genauen Unfallhergang ist noch nichts bekannt. Zunächst konzentrierte sich der Einsatz auf die Löscharbeiten. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort, zeitweise kreiste auch ein Hubschrauber über der Unglücksstelle. Die Autobahn ist gesperrt.

Neben der Autobahn stieg am Nachmittag eine schwarze Rauchwolke auf. Nach Informationen unserer Redaktion handelte es sich bei der abgestürzten Maschine um ein Ultraleichtflugzeug, in dem nur Platz für zwei Personen ist.

(bsch/dpa/atrie)