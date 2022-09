Unfallursache noch unklar : Motorflieger nahe Autobahn bei Duisburg abgestürzt

Ein kleinmotoriges Flugzeug ist am Sonntag in der Nähe der Autobahn A59 bei Duisburg abgestürzt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein kleinmotoriges Flugzeug ist am Sonntag in der Nähe der Autobahn A59 bei Duisburg abgestürzt. Das sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei. Danach sei die Maschine in Brand geraten.