Nach Mordversuch in Duisburg : Polizist stoppt Angreifer durch Schuss ins Bein

Duisburg Ein 42-Jähriger soll am Montag in Duisburg einen 47-Jährigen mit abgebrochenen Glasflaschen attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchten Mordes. Später ging der Mann noch auf Polizisten los – dann soll ein Schuss gefallen sein.

Aus bislang noch ungeklärtem Grund soll der 42 Jahre alte Mann am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der Duisburger Fußgängerzone an der Holtener Straße mit abgebrochenen Glasflaschen auf einen 47-Jährigen eingestochen und diesen am Kopf verletzt haben. Zeugen (34, 43 Jahre) bemerkten den Angriff, überwältigten den Angreifer und riefen die Polizei.