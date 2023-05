Mordprozess in Duisburg „Was ist denn hier passiert, was machen die ganzen Menschen hier?“

Eins wird am dritten Verhandlungstag um den Mord an einer 84-Seniorin aus Duisburg schnell klar. Die Lage der Angeklagten verschlechtert sich immer weiter. Denn die geladenen Zeugen sind sich einig: Die 89-jährige Mitbewohnerin erschien ihnen zum Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig. So habe die 89-Jährige, die zu ihrer Betreuung abgestellten Polizisten gefragt: „Was ist denn hier los, was ist denn hier passiert, was machen die ganzen Menschen hier?“ Sie habe in der Tatwohnung in der Küche gesessen, verwirrt und ängstlich gewirkt und ins Leere gestarrt, sagt ein anderer Polizist. Ein Kollege des Polizisten, der die 89-Jährige am Tatort betreut hat, äußert: „Ich bin mir 100 Prozent sicher, dass sie die Belehrung nicht verstanden hat.“ Zudem beschreiben die Zeugen die demente Mitbewohnerin als orientierungslos.