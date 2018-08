Mordfall in Duisburg: Polizei verhaftet Tatverdächtigen in Friemersheim

Gewalttat in Duisburg : 38-Jähriger nach mutmaßlichem Mord verhaftet

In diesem Haus an der Henschelstraße war der Tote gefunden worden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 47-Jährigen in Duisburg-Friemersheim hat die Polizei am Montagabend in der Nachbarschaft des Toten einen 38-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tim Harpers

(th) Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 47-Jährigen in Duisburg-Friemersheim hat die Polizei am Montagabend in der Nachbarschaft des Toten einen 38-jährigen Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei unserer Redaktion auf Anfrage bestätigte, wurde am Montagabend die Wohnung eines 38-jährigen Mannes in der Friemersheimer Eisenbahnsiedlung durchsucht. Wenig später wurde der Mann festgenommen. „Der Verdächtige wird zur Zeit vernommen“, sagte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. „Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir darüber hinaus keine weiteren Details kommentieren wollen.“

Bei dem Toten soll es sich um einen Darsteller einer RTL-II-Soap handeln. Die Polizei wollte die Identität des Toten weder bestätigen noch dementieren. Auch zu den Umständen des Todes wollte die Behörde keine weiteren Angaben machen.



zurück

weiter