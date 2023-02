Mordprozess in Duisburg 38-Jähriger soll Opfer mit Bierkrug erschlagen haben

Es ging wohl um Habgier, um einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe, den ein 38-Jähriger unbedingt besitzen wollte. Deswegen soll er in der Nacht vom 18. auf den 19. April 2022 in Duisburg-Marxloh mindestens vier Mal mit einem Bierkrug auf den Schädel eines 53-jährigen Tankwarts eingeschlagen haben. So schwer, dass sein Opfer zwei Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen erliegt. So steht es in der Anklage der Staatsanwaltschaft, die am Mittwoch beim Prozessauftakt vor dem Duisburger Landgericht verlesen wurde.