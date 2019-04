Anne Tränke : Kein Zweifel über den Sieger

Die Band Headhunter gibt im Finale des Rock ‘n’ Rollators alles. Sie erinnerten ein wenig an die Kult-Band Black Sabbath. Für den Sieg hat es am Ende aber dann doch nicht ganz gereicht. Foto: Lars Fröhlich

Bissingheim Die Band „Monkey in your Head“ gewinnt den Rock’n’Rollator 2019 nach einer einstimmigen Entscheidung. Zur Belohnung gibt es den „Rollatorpokal“ und einen Tag im Tonstudio.

Das Wichtigste zuerst: „Die Bands spielen nicht gegeneinander, sondern miteinander“, erklärt Michael Krebs vor dem großen Finale des diesjährigen Rock’n Rollators der Kultkneipe Anne Tränke. Um den Titel geht es für die vier Siegerbands aus den drei Vorentscheiden natürlich trotzdem, allerdings in der Sporthalle des benachbarten Bissingheimer Fußballclubs. Zum Glück, denn in der geräumigeren Halle ist genug Platz für die vielen, gut gelaunten Musikfans, die in der Kneipe mit den vielen, weniger gut gelaunten Dortmund-Fans wohl kaum Platz gefunden hätten.

Im Musikwettbewerb geht es aber, wie auch im Bundesliga-Spitzenspiel, um eine ganze Menge, neben dem Rock’n’Rollator, Sach- und Geldpreise auch um einen Tag im Tonstudio, der sonst ordentlich auf die Bandkasse gehen würde. Michael Krebs freut sich über „tolle Musik, unterschiedliche Musik“ und darüber, dass die Bands im Backstageraum schon fleißig an gemeinsamen Konzerten in der Zukunft planen.

Los geht der musikalische Teil des Abends mit der Band „Headhunter“. Die erinnert stilistisch mehr als einmal an die goldenen Zeiten von Black Sabbath und spielt sich vor allem mit fetten Riffs und Gitarrensoli in die Herzen des Publikums. Nicht ohne Grund, denn neben der dreiköpfigen Jury entscheidet am Ende des Abends auch das Publikum per Applausbarometer über den Sieger, der den formschönen Rollatorpokal mit in den Proberaum nehmen darf.