Vorfall in Moers Warum mich der Niag-Fahrer aus dem Bus warf

Es ist noch nicht einmal richtig hell an diesem Morgen, als ich gegen 8.20 Uhr an der Kampstraße in Moers-Utfort in einen Bus der Linie 911 steige. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit in Duisburg. Der Bus fährt zwar bis Ruhrort, mein Plan ist aber, bis zum Moerser Bahnhof zu fahren und von dort weiter mit dem Zug bis Duisburg. So weit, so gut.