Projekt der Uni Duisburg-Essen : Das Elektro-Taxi, das ohne Kabel lädt

Ein Taxi-Unternehmen aus Mülheim testet derzeit die Technik. Das Fahrzeug wird über eine Platte im Boden geladen. Foto: Andreas Probst

Duisburg Während Ladesäulen für E-Autos in vielen Straßen noch fehlen, arbeiten Forscher aus Duisburg bereits an einer verbesserten Technik. Ab 2022 sollen Taxis am Kölner Hauptbahnhof den Strom per Induktion tanken. Es wäre die erste Anlage in Deutschland.