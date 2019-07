Unternehmertreff in der Villa Rheinperle : Mittelstandsforum: Netzwerken im und um das Zwei-Mast-Zelt

Sie trotzten der Hitze beim Mittelstandsforum (von links): Michael Rüscher, Ralf Meurer und Andree Haack. Foto: GFW Duisburg/Annegret Angerhausen-Reuter

„Hot town summer in the city“ – der Hochsommer, den einst Joe Cocker besang, hat auch in Duisburg Einzug gehalten. Pünktlich zum Mittelstands-Forum der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GFW) Duisburg nahm das Thermometer an Fahrt auf.

Den Temperaturen zum Trotz fanden sich dazu etwa 250 Teilnehmer aus Politik, Institutionen und Wirtschaft ein – im imposant geschmückten Villenpark Rheinperle in Bliersheim. Dieser ist ein Musterbeispiel dafür, wie Revitalisierung gelingen kann.

Nach der Eröffnung des 44. GFW-Mittelstands-Forums durch Wirtschaftsdezernent und GFW-Mitgeschäftsführer Andree Haack, GFW-Geschäftsführer Ralf Meurer und Michael Rüscher, Geschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, begannen Besucher wie Aussteller lebhaft zu netzwerken, Kontakte auf- und auszubauen und Kooperationen auszuloten. Im und um das Zwei-Mast-Zelt wurde bis in die Abendstunden die außergewöhnliche Location genutzt, um sich branchenübergreifend über wirtschaftliche und stadtentwicklerische Aktivitäten in Duisburg auszutauschen. „Dabei haben wir die Gelegenheit genutzt, um auch auf die tollen Veranstaltungen und aktuellen Projekte wie die Ruhr Games, die Duisburger Freiheit und Sechs Seen Wedau aufmerksam zu machen“, so Haack, der „ein dickes Dankeschön“ auch an alle Aussteller richtete, „bei der Hitze“ präsent gewesen zu sein, um Produkte und Dienstleistungen vorzustellen.

Beim diesjährigen GFW-Mittelstands-Forum gab es erstmals eine „Gründer-Area“, in der junge, dynamische Start-ups mit etablierten Playern ins Gespräch kamen. Den Start-ups eine aufmerksamkeitsstarke Bühne zu bereiten, sei der GFW wichtig, begleite diese doch intensiv (insbesondere technologieorientierte) Start-ups, teilte die Wirtschaftsförderung jetzt mit. Gemeinsam mit Akteuren wie startport, der Impact Factory und der Niederrheinischen IHK schafften die Duisburger Wirtschaftsförderer so Starthilfen, damit sich eine vitale Gründerszene am Standort etabliert. Zu den 40 Ausstellern beim Mittelstands-Forum gehörten daher unter anderen auch die von den GFW-Existenzgründungsberatern unterstützten Macher von cinehype, Unverpackt Duisburg, Immobilien Hempel und RE:Charge.

GFW-Geschäftsführer Ralf Meurer wies noch einmal auf das „Making of“ des Mittelstands-Forums hin: „Die Idee wurde seinerzeit aus der Mitte der Unternehmerschaft an uns herangetragen. Und so haben wir damit begonnen, diese branchenübergreifende Plattform, die an unterschiedlichen, aber immer außergewöhnlichen Örtlichkeiten Duisburgs Halt macht, ins Leben zu rufen. Im Laufe der Jahre hat sie sich etabliert. Die Resonanz darauf kann sich nach wie vor sehen lassen. Das bestätigt uns darin, einmal jährlich dieses Event mit Leben zu füllen.“

(RP)