Fußgängerzone wird zur Sportarena : Duisburg bewegt sich wieder auf der Königstraße

Getanzt wird auch – und dies ist auch richtiger Sport. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Die Königstraße in der City verwandelt sich am Samstag, 7. September, von 11 bis 18 Uhr in die größte Sportarena Duisburgs. Beim diesjährigen Aktionstag des Duisburger Sports präsentieren mehr als 40 Vereine und Fachschaften ihre Sportarten und laden alle Besucher ein, Sport zu sehen, zu erleben und auszuprobieren.

Das abwechslungsreiche Demonstrations- und Mitmachprogramm wird durch ein Bühnenprogramm, einem Spielfest für die ganze Familie und zahlreichen Spiel- und Bewegungsangeboten ergänzt. Dabei empfiehlt es sic,h sportliche oder zumindest bequeme Kleidung anzuziehen, denn alle Angebote können aktiv durchgeführt werden.

Sport zum Sehen auf der Bühne mit Vorführungen aus unterschiedlichen Facetten der Duisburger Vereinssportangebote: verschiedene Trendsportarten, Thai Chi, Tanz, Fitness etc. und zahlreiche Informationsstände zeigen die Vielfalt der einzelnen Sportarten.

Sport zum Erleben auf den zahlreichen kleinen Aktionsflächen der Vereine und Fachschaften: Hier können Besucher den Sportlern über die Schulter schauen und sehen, wie der Sport betrieben wird. Dabei sind Tänzer ebenso wie die Judokas, die Fliegenden Homberger, Segelflieger, Kanuten, Segler oder Taucher.

Sport ausprobieren, das können alle Besucher. Egal ob beim Tischtennis, Wrestling, Fechten, Fitness, Budo-Kampftechniken, Kunstradfahren, Modellflug oder Muay Thai: Die Sportarten und Vereine laden ein, ihren Sport mitzumachen und zu erproben. Über den ganzen Tag verteilt können alle Besucher einen attraktiven Querschnitt über die Duisburger Sportarten sehen. Dies geht los mit Aerobic und Judo und endet mit Squash und Tauchen.

Ebenso können die Kleinen ihr Geschick und ihre Bewegungsfreude beim Kibaz, dem Kinderbewegungsabzeichen, an der Hüpfburg und dem Spielfest der Sportjugend Duisburg oder der Tumbling-Bahn der Fachschaft Turnen erproben. Ausgerichtet für die ganze Familie können hier jung und alt gemeinsam Sport treiben.

Besonderer Gast ist in diesem Jahr die Initiative „Männergesundheit“ der Kommunalen Gesundheitskonferenz. Sie möchte an ihrem Stand am Kuhtor Duisburger Männer für ihre Gesundheit interessieren, Bewusstsein schaffen und aufzeigen, wie einfach Vorsorge sein kann.

Ergänzend dazu gibt es umfassende Informationen zum gesamten Sportangebot in Duisburg durch die zahlreichen Informationsstände von Vereinen und den Kooperationspartnern des Stadtsportbundes Duisburg.

(sodi)