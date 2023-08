Duisburg bewegt sich Mitmachen ist strengstens erlaubt

Auf der Bühne finden Vorführungen aus unterschiedlichen Facetten der Duisburger Vereinssportangebote statt: verschiedene Trendsportarten, Tanz, Fitness, Taekwondo etc. Zahlreiche Informationsstände geben zudem einen Überblick über das, was die Sportvereine tagtäglich in den Sporthallen, den Bädern und auf den Sportplätzen anbieten.