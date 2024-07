Statt 24-Stunden-Rennen im Landschaftspark Duisburg-Nord Mit dem Rad von Winterberg bis an den Rhein für den guten Zweck

2024 gab es jedoch einen erneuten Rückschlag für die wohltätigen Radler: Das 24-Stunden Mountainbike-Rennen findet in Zukunft nicht mehr statt. Auch diese schlechte Nachricht hält die vier Jungs nicht davon ab, weiter Geld zu sammeln. Doch das ist für die Athleten nur mit einer zünftigen, sportlichen Herausforderung denkbar. Sie beschlossen deshalb, am traditionellen ersten Samstag im August den Ruhrtalradweg zu bezwingen: Das bedeutet am 3. August mindestens 240 Kilometer von der Quelle in Winterberg bis zur Mündung des Flusses in den Rhein in Duisburg zu biken. Wenn es die Gesundheit erlaubt, will es sogar Peter Bongartz noch einmal wissen und plant, die weite Strecke mitzufahren. Nach hoffentlich guter Ankunft werden die Helden dann im Vereinshaus des VKM in Empfang genommen und gebührend gefeiert.