Weißer Riese in Duisburg: So geht es nach der Sprengung weiter

Duisburg Duisburg-Hochheide steht vor einem Umbruch. Die Trümmer des Weißen Riesen werden in den nächsten Monaten weggeschafft, dann gibt es noch eine Sprengung. In einigen Jahren entsteht der „Central Park Hochheide“.

Rund 45.000 Tonnen Bauschutt sind alles, was vom Weißen Riesen an der Friedrich-Ebert-Straße übrig geblieben ist. Der größte Teil davon wird zerkleinert und im Tiefbau wiederverwendet. Ein kleinerer Teil bleibt an Ort und Stelle und füllt die Gruben, die zur Sicherheit neben dem gesprengten Hochhaus ausgehoben wurden. Auch am Montag pilgerten noch scharenweise Schaulustige an den Ort des Geschehens, um einen Blick auf die Schuttberge zu erhaschen, die immerhin noch eine Höhe von etwa zehn Metern haben dürften. Aus Sicherheitsgründen kommen Schaulustige aber nicht nah an die Stelle des früheren Weißen Riesen heran.