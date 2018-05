Duisburg: Mit dem "Spieltrieb" auf Augenhöhe

Duisburg Vier Tage lang waren im Theater der Stadt Duisburg die Jugend-Theatergruppen des Ruhrgebiets zu Gast. Duisburgs Theater-Jugendclub "Spieltrieb" brauchte sich auch beim diesjährigen Festival "unruhR" nicht zu verstecken.

Zum Auftakt kam am Mittwoch noch einmal "Faust" nach Johann Wolfgang von Goethe vom gastgebenden Jugendclub "Spieltrieb" im Theater Duisburg, der sich mit den sieben anderen, überwiegend gleichfalls sehr guten Jugend-Theatergruppen durchaus auf Augenhöhe bewegt, also auf praktisch professionellem Niveau. Das zeigte sich schon am Donnerstagabend mit "Das Tierreich" von dem Autorenduo Nolte Decar mit dem Jugendclub "Theaterpartisanen 16+" am Schauspielhaus Dortmund. Es geht darin um Jugendliche, welche die Sommerferien in ihrer Kleinstadt verbringen müssen. Vor dem Hintergrund von Sonne, Federball und Badesee entfaltet sich ein Panorama des Erwachsenwerdens: der erste Kuss und philosophische Fragen, romantische Verirrungen und deutsche Widerstandsgeschichte. Als ein Panzer in die Schule einschlägt, wird die Unbeschwertheit des Sommers auf die Probe gestellt. Das hat die Regisseurin Sarah Jasinszczak mit ihren wunderbaren jungen Darstellern so auf den (auch humoristischen) Punkt gebracht, als würden diese sich selbst spielen. Ein Pluspunkt dabei ist das "4D-Ensemble" als die sechsfache Erzählerin und Tänzerin, zugleich eine dreifache Ausgabe eines Zwillingspaares (die jeweils ausknobelt, wer in der nächsten Szene die Figur spielen darf).