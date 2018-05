Duisburg: Mit dem Bistum zum Weltjugendtag nach Panama

Duisburg

Junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren können sich ab sofort für die Fahrt des Bistums Essen zum Weltjugendtag im Januar in Panama anmelden. Vom 22. bis 27. Januar werden in Panama-Stadt hunderttausende Jugendliche erwartet, die miteinander und mit Papst Franziskus beten, singen und diskutieren. Vor dem eigentlichen Weltjugendtag ist die Gruppe aus dem Ruhrbistum zudem zu "Tagen der Begegnung" 40 Kilometer westlich von Panama Stadt in Chapala in einer Schule des Amigonianer-Ordens zu Gast. Insgesamt geht die Reise des Ruhrbistums von Dienstag, 15., bis Mittwoch, 30. Januar 2019. Die Teilnahme kostet inklusive aller Transfers und Verpflegung 1500 Euro. Weitere Informationen unter jugend-im-bistum-essen.de/wjt2019/.