Auf Einladung von Bärbel Bas Parlamentspräsidenten aus deutschsprachigen Ländern zu Gast in Duisburg

Duisburg · Hoher Besuch in Duisburg: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat ihre Kollegen der deutschsprachigen Länder nach Duisburg eingeladen. Die Parlamentspräsidenten aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein, der Schweiz und Belgien halten sich morgen und übermorgen in Duisburg auf. Was geplant ist.

16.07.2024 , 15:20 Uhr

Bärbel Bas will ihren Gästen Duisburg näherbringen. Foto: IMAGO/photothek/Thomas Trutschel/imago

Für den 17. und 18. Juli lädt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der deutschsprachigen Länder zu einem Austausch nach Duisburg ein. Das teilte das Büro der aus Duisburg stammenden Bärbel Bas am Dienstag mit. Zu dieser jährlichen Veranstaltung, die bereits zum siebten Mal stattfindet, kommen die Parlamentspräsidenten Deutschlands, Österreichs, Liechtensteins, Luxemburgs, der Schweiz und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zusammen. In zwei Diskussionsblöcken werden sich die Präsidentinnen und Präsidenten zunächst über aktuelle außenpolitische Themen austauschen, insbesondere über den Nahostkonflikt und die Solidarität Europas mit Israel, über europäische Perspektiven der Ukraine sowie über die Situation nach den Wahlen zum Europäischen Parlament, zur Assemblee Nationale in Frankreich und zum britischen Parlament. Im zweiten Teil der Konferenz wird es um die Frage „Einsatz von künstlicher Intelligenz: Segen oder Fluch?" gehen. Der Austausch wird eingerahmt von gemeinsamen Besuchen bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann, dem Museum Küppersmühle und dem Duisburger Hafen. „Ich freue mich sehr, dass ich die Gäste in meiner Heimatstadt empfangen und ihnen einen kleinen Eindruck von Duisburg vermitteln kann. Dabei ist mir wichtig zu zeigen, dass die weltoffene Stahlstadt Duisburg Tradition, Fortschritt und vor allem viel Potenzial verbindet – und dass es im Ruhrgebiet viel grüner ist, als viele Menschen in Europa meinen", sagt Bundestagspräsidentin Bas. „Und ich freue mich auf den Austausch mit meinen Gästen nicht nur über außenpolitische Ereignisse, sondern über Stimmungen und Reaktionen in unseren Ländern mit Blick auf die zahlreichen Herausforderungen." Das Format dieses Treffens hat Norbert Lammert 2016 als damaliger Bundestagspräsident ins Leben gerufen. Zuletzt fand die Tagung 2023 in Belgien statt.

(mtm)