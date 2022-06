Missbrauchsprozess in Duisburg : „Schwarze Kinder haben sie gemocht“

Der Angeklagte bei Prozessbeginn. Foto: Alexander Triesch

Duisburg Ein 67-Jähriger bietet eine private Kinderbetreuung in seinem Haus in Duisburg an. Sie beten und spielen viel, bezahlt wird bar, alles ganz unkompliziert. Verdächtig? Nein, sagen Zeugen. Einblicke in einen schwierigen Prozess.