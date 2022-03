Fälle in Münster : 39-Jähriger aus Duisburg wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Fälle in Münster

„EK Rose“, der Name der Ermittlungskommission, steht auf Aktenordnern in einem Gerichtssaal im Landgericht Münster. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Duisburg Im Missbrauchskomplex Münster hat die Polizei 2020 ein deutschlandweites Netzwerk aufgedeckt. Nun muss sich auch ein Mann aus Duisburg vor Gericht verantworten. Der 39-Jährige soll direkten Kontakt zum Haupttäter Adrian V. gehabt haben.

Im Zuge der Ermittlungen im Missbrauchsfall Münster hat die Staatsanwaltschaft einen Mann aus Duisburg angeklagt. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, drei Jungen im Alter von eineinhalb, sieben sowie zehn Jahren sexuelle Gewalt angetan zu haben. Insgesamt umfasse die Anklageschrift 15 Tatvorwürfe über einen Zeitraum von Juli 2019 bis Dezember 2019, teilte die Staatsanwaltschaft Münster am Dienstag mit.

Der Münsteraner hatte nach Überzeugung des Landgerichts Münster den Sohn seiner Lebensgefährtin immer wieder selbst vergewaltigt und ihn anderen Männern für gewaltsame Übergriffe überlassen – so auch dem nun beschuldigten Mann aus Duisburg. Die beiden sollen sich über das Internet kennengelernt und schließlich zum Missbrauch des Ziehsohns sowohl in der Wohnung des Beschuldigten im Ruhrgebiet als auch bei einem Wochenendaufenthalt im November 2019 in Winterberg im Sauerland verabredet haben.