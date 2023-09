Milliardengeschäft mit Kokain in Duisburg Weißer Schnee aus Südamerika

Zum populären Bild der „wilden“ und „goldenen“ 1920er Jahre gehört bis heute die Vorstellung eines weit verbreiteten Kokainkonsums. Die Wahrnehmung entstand durch die damalige mediale Berichterstattung, die bis heute den Kokain-Mythos der 20er Jahre in Berlin beeinflusst. Der Drogenkonsum wurde damals insbesondere bestimmten Randgruppen und der Kunst- und Literaturszene zugeschrieben. Ob Josephine Baker oder die skandalumwitterte Anita Berger - beide Frauen waren für ihren extravaganten Lebensstil und ihren Kokainkonsum bekannt. Doch Anita Berger ahnte, dass ihr exzessiver Lebensstil sie in den Abgrund führen würde. In einem Gedicht schrieb sie: „Er frisst mich, dieser Schatten, was will dieser Schatten? Kokain.“ Wenig später war sie tot. Auch der legendäre Charlie Chaplin hatte eine Vorliebe für Kokain und wurde mehrfach wegen Drogenbesitzes und -konsums verhaftet. Die Presse griff diese spektakulären Fälle begierig auf. Neuere Forschungen und statistische Analysen zeigen: Es gab in der Weimarer Republik keine Drogenwelle, sondern allenfalls eine Welle der Drogenberichterstattung und -dramatisierung, so die Autorin Annika Hoffmann. Ein flächendeckender Konsum in der Bevölkerung lässt sich nicht nachweisen.