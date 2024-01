Nebenkosten in Duisburg Wenn Mieter Versicherungen zahlen müssen, die teurer sind als das Heizen

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Mietwohnung und bei Ihrem Nachbarn platzt ein Rohr in der Wand. Ein paar Wochen später fegt ein Sturm Teile des Dachs vom Haus, der Putz an der Fassade bröckelt langsam ab. Sie bekommen zunächst nichts davon mit, ihre Wohnung ist von all dem gar nicht betroffen. Die Schäden werden repariert, die Versicherung springt ein, bald ist alles wieder gut – doch da irren Sie. Denn mit der nächsten Nebenkostenabrechnung flattert Ihnen eine saftige Erhöhung in den Briefkasten. Die Gebäudeversicherung ist plötzlich enorm gestiegen.