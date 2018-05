Duisburg: Mia Bruckhoff (9) singt im "Katta"-Kindermusical

Duisburg Fünf Minuten haben Mia Bruckhoff aus Mülheim ausgereicht, um die Gesangsjury von "Katta — Das Kindermusical. Die Reise zur leuchtenden Banane" von sich und ihren Gesangskünsten zu überzeugen. Die neunjährige Mia hat es geschafft und wird in Kürze mit Judith Lefeber, einer bekannten und erfahrenen Musicalkünstlerin, ein Studioduett für das Kindermusical einsingen.

Am 13. Juli wird das Kindermusical im Theater am Marientor in Duisburg seine Premiere feiern. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Rund 30 Kinder zwischen vier und zwölf Jahren hatten sich mit einem Gesangsvideo als Duettpartner von Judith Lefeber beworben.