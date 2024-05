Hauptbahnhof in Duisburg Festnahmen nach Messerstecherei – Tatverdächtige sind 15 und 18 Jahre alt

Nach einer Messerstecherei am Duisburger Hauptbahnhof schweben zwei Verletzte weiter in Lebensgefahr. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mit. Bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Pfingstsonntag wurden insgesamt drei Menschen verletzt, die Opfer sind 16, 21 und 22 Jahre alt.