Messerattacke in Fitnessstudio: Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen im Fall Duisburg

Tatverdächtig ist ein 26-jähriger Syrer, der am 18. April in einem Duisburger Fitnessstudio vier Menschen mit einem Messer teils lebensbedrohlich verletzt haben soll. Derzeit sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Er steht auch unter dringendem Tatverdacht, einen 35-Jährigen am Ostersonntag in der Duisburger Altstadt getötet zu haben. Wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtet, soll der Mann versucht haben, sein Opfer zu enthaupten.