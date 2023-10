Opfer von Messerattacke in Duisburg „Ich will endlich wieder nach draußen und mein Leben leben“

Sein Leben, sagt Yasin Güler, war doch okay. Genau so, wie es war. Nicht anders. Wäre er doch an jenem Tag nicht nach Duisburg gefahren, nicht rein in dieses Fitnessstudio, nicht die Treppe hoch, nicht in diese verdammte Umkleide. Aber hätte dann jemand anderes geholfen? Oder wären sie alle gerannt? Yasin hat sich das oft gefragt. „Ich bin ein guter Mensch“, sagt er. Er habe das getan, was man von einem guten Menschen erwartet.