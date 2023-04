Messerattacke in Duisburg Jüngstes Opfer ringt weiterhin mit dem Tode – Angriff galt dem 21-Jährigen

Der Messerangriff im Fitnessstudio war bereits die zweite blutige Tat innerhalb von nur wenigen Tagen in Duisburg. Erst am Ostersonntag war ein 35-Jähriger bei einer Messerattacke in der Altstadt ums Leben gekommen. Auch in diesem Fall konnten der oder die Täter bislang nicht gefasst werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.