Messerattacke im Fitnessstudio „Duisburg ist das Paradebeispiel für Islamisierungsfantasien“

Die Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio, bei der am späten Dienstagnachmittag vier Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden, war wohl der gezielte Angriff auf eine Person. Es gibt weder Hinweise auf eine Amoktat, noch auf einen politischen oder religiösen Hintergrund. Das wird am Mittwoch bekannt. Die Debatte im Internet hat da längst begonnen. In kurzer Zeit verbreiten sich dort Hass und Rassismus. Zahllose Accounts interessieren sich ausschließlich für einen etwaigen Migrationshintergrund oder das Aussehen des mutmaßlichen Täters. Der Duisburger Pädagoge und Autor Burak Yilmaz hat mitgelesen.