Herbert Reul zu den Taten in der Duisburger Altstadt „Wir haben ihn – sehr wahrscheinlich“

Er wisse da auch nicht viel mehr als in den Medien bekannt sei. Am Donnerstag soll aber im Innenausschuss des Landtags darüber diskutiert werden. Dann wird auch erwartet, dass das Ergebnis des DNA-Abgleichs des Schuhs des Tatverdächtigen mit der Blutlache an der Klosterstraße vorliegt. In dem Fall könnte der Tatverdächtige der Attacke aus dem Studio an der Schwanenstraße auch mit dem Tötungsdelikt ein paar Straßen weiter zu tun haben.