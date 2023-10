Messerangriffe in Duisburg Prozess gegen mutmaßlichen Islamisten Maan D. soll im Oktober starten

D. soll am Abend des 9. April in der Duisburger Altstadt einen Mann getötet haben, der ihm zuvor zufällig auf der Straße begegnet ist. Mindestens 28 Mal stach er ihm in Bauch, Kopf und Nacken. Nur wenige Tage später betrat D. laut Anklage das Fitnessstudio „John Reed“ in Duisburg. In der Umkleide ging er mit einem Messer auf vier Männer los. Ein Mann wurde so schwer verletzt, dass er tagelang im Koma lag.