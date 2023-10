Nach Attacke in Fitnessstudio Mutmaßlicher IS-Anhänger wegen Duisburger Bluttaten vor Gericht

Ein 27-jähriger Mann muss sich von Montag an in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht für zwei Bluttaten in Duisburg wegen Mordes und dreifachen Mordversuchs verantworten. Die Bundesanwaltschaft geht von einem islamistischen Motiv der Messerangriffe in einem Fitnessstudio und auf offener Straße aus. Der Syrer sei Anhänger der Terrorgruppe „Islamischer Staat“, es sei ihm darum gegangen, möglichst viele „Ungläubige“ zu töten. Er selbst hat zu den Vorwürfen bislang geschwiegen.