Messerangriff in Duisburg Oberbürgermeister fordert Abschiebung von tatverdächtigem Syrer

Kritik kommt derweil von den Grünen, die in Berlin gemeinsam mit Links Sozialdemokraten und der FDP regieren, in Duisburg aber de facto in der Opposition sind. „Ich erwarte, dass der Oberbürgermeister von Duisburg sich kundig macht, bevor er Abschiebungen in Kriegsgebiete fordert“, sagt die Duisburger Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor auf Anfrage unserer Redaktion. Wegen der Gefährdungslage seien Abschiebungen in das Land nicht möglich, auch diplomatische Beziehungen zum Regime von Diktator Assad gebe es nicht. „Die unerträgliche Tat in meiner Heimatstadt Duisburg verdient die volle Härte des Rechtsstaats“, sagt Kaddor. „Sollte sich der Tatverdacht gegen den Syrer erhärten, erwarte ich ein schnelles Verfahren und das dementsprechende Strafmaß. In Deutschland.“