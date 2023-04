Messerangriff in Duisburger Fitnessstudio Ermittler finden dschihadistische Schriften beim Tatverdächtigen

Der Tatverdächtige soll am Dienstagnachmittag vergangener Woche in einem Fitnessstudio der Kette „John Reed“ in der Duisburger Altstadt vier Menschen mit einem Messer teils lebensbedrohlich verletzt haben. Am Sonntagmorgen war er durch Spezialeinsatzkräfte in seiner Wohnung, die sich nahe dem Fitnessstudio befindet, festgenommen worden. Nach Informationen unserer Redaktion soll er bislang in den Vernehmungen nichts zu den Vorwürfen gesagt haben; „er verhält sich sehr passiv“, hieß es. Der 26-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.