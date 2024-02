Mordkommission ermittelt Streit unter Männern in Duisburg eskaliert – 32-Jähriger mit Messer verletzt

In Duisburg ist ein 32-Jähriger im Stadtteil Laar mit einem Messer attackiert worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Donnerstag gegen 13.40 Uhr in der Nähe einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße verletzt. Dort kam es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit einem 49-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde nach Angaben der Polizei widerstandslos festgenommen.