Messer-Angriff in Duisburg Zack, da ist das rechtspopulistische Narrativ fertig

Früher hat man gesagt: Es fehlen einem die Worte. So war das mal bei brutalen Gewalttaten. Man las davon in der Zeitung, es war schrecklich und es hat einem den Magen umgedreht. Besonders wenn das Opfer zufällig ausgewählt schien, wenn es den Täter nicht kannte. Es hätte also jeden treffen können. Heute reicht ein kurzer Blick in die sozialen Netzwerke, um zu merken: Hier fehlen niemandem die Worte.