Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung in Duisburg : Wie es jetzt im neuen Mercatorviertel weitergeht

Derzeit steht ein Bauzaun um das Gelände des Mercatorviertels, das im nächsten Jahr einen großen Schritt nach vorne machen soll. Foto: Mike Michel

Duisburg Mitte 2021 soll die Erschließung des Mercatorviertels in der Innenstadt in Angriff genommen werden. Die teilweise aufwändigen Maßnahmen für das neue Stadtquartier schlagen mit rund 2,6 Millionen Euro zu Buche. Wir erklären, was im Einzelnen geplant ist.