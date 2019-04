Viel neues Grün in Ruhrort : Mercatorinsel: Neuer Park ist fertig

Auf der Mercatorinsel im Ruhrorter Hafengebiet ist eine 2,5 Hektar große öffentliche Grünfläche entstanden. Erreichbar ist sie über eine Treppenanlage von der Ruhrorter Friedrich-Ebert-Brücke.

Wie ein Schiffsbug ragt die Mercatorinsel hinein ins Mündungsgebiet von Rhein und Ruhr. Jetzt hat sich in den vergangenen zwölf Monaten die nördliche Fläche der Halbinsel vorm Hafenstadtteil Ruhrort, die seit 2016 geadelt ist mit monumentaler plastischer Kunst und 2010 ausgestattet wurde mit einer Fußgängertreppe herab von der Friedrich-Ebert-Brücke, zu einer Park- und Erlebnisfläche am Wasser für Spaziergänger gewandelt.

Dort, wo sich über Jahrzehnte rostrote Erzhaufen türmten, ist im vergangenen Jahr auf einer Fläche von 25 000 Quadratmetern nach den Plänen des Landschaftsarchitekturbüros Danielzik und Leuchter für 440.000 Euro ein Park von eher spröder Schönheit entstanden. Über einen durch feste Geländer gut gesicherten Rundweg kann der Besucher über die mit karger Vegetation ausgestattete Halbinsel auf langen Uferpromenaden flanieren, vorbei an Sitzbänken oder drehbaren Eisenliegen, sodann wie von einem Aussichtsplatz auf einem Kreuzfahrtschiff die geschäftigen Schiffsbewegungen auf dem Rhein und in der Hafenzufahrt betrachten.

Kopfzerbrechen bereitet hat in den vergangenen Jahren allen Beteiligten indes das Thema „Haniel-Brücke“. So wurde jene Treppenanlage benannt, die gesponsert von der Firma Haniel im Kulturhauptstadtjahr 2010 die zahllosen Besucher von der Friedrich-Ebert-Brücke in Ruhrort hinunter zum Veranstaltungsort der großen Abschlussfeier – also auf die Mercatorinsel – gelangen ließ. Nach Abschluss dieses Events ging die Treppenanlage als Geschenk in den Besitz der Stadt Duisburg über. Jedoch verhinderte ein Konstruktionsfehler an diesem Treppenbauwerk die weitere Nutzung. Jahrelang war sie gesperrt.