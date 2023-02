Kultur in Duisburg Diese prominenten Gäste sind bei den Mercator-Matinéen dabei

Längst haben sich die sonntäglichen Mercator-Matinéen im Kultur- und Stadthistorischen Museum, die vor elf Jahren von Wilfried Schaus-Sahm mit viel Engagement ins Leben gerufen wurden, in Duisburg etabliert. Diese historisch/philosophische/wissenschaftliche Veranstaltungsreihe mit jährlich wechselnden Themenschwerpunkten bietet nicht nur verständliche wissenschaftliche Vorträge renommierter Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung, sondern auch Formate wie Lesungen oder Diskussionen. Diesmal hat Kurator Schaus-Sahm die Geschichte der Frauen in den Blick genommen. Dabei wählt er das schöne, von einem chinesischen Sprichwort entlehnte Motto „Die Hälfte des Himmels“. Der Spannungsbogen der Veranstaltungsreihe beginnt in der Vorzeit, die wir nur mit archäologischen Methoden erkunden können, und endet zeitlich in der Gegenwart mit den tapferen Frauen im Iran.