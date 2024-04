Hochbegabten-Treffen gestartet Bis zum Wochenende ist Duisburg die schlauste Stadt in NRW

Mensa strebt an, „menschliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit aufzuspüren und zu fördern“. Politische oder religiöse Ziele sind in der Satzung verbindlich ausgeschlossen. Mensa pflege für seine Mitglieder eine „intellektuell und sozial stimulierende Atmosphäre“, so der Verein. Das Mensa-Vereinsleben sei so „bunt und vielfältig wie die Gesamtheit seiner Mitglieder“. Sie kämen aus allen Bevölkerungsschichten, Alters- und Berufsgruppen.