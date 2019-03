Melanie Zink ist eine echte Powerfrau : Die Ruhrpott-Diva aus Friemersheim tourt wieder

So sieht sie aus, wenn sie nicht Theater spielt: die Kabarettistin Melanie Zink. Seit zehn Jahren steht die hauptberufliche Designerin auf der Bühne. Foto: FUNKE Foto Services/Arnulf Stoffel

Friemersheim Powerfrau Melanie Zink ist aktuell mit ihrem zweiten Musikkabarett auf Tour. Am Samstag spielt sie im Gemeindesaal der Christuskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor vielen Jahren, bei einem Auftritt im alten Hundertmeister, kam ihr der Zufall noch zur Hilfe. Beim Nachnamen Zink hatten viele Zuschauer offenbar an die berühmte Anka aus Köln gedacht. Und dann nicht schlecht gestaunt, als sie sich bei einer Melanie aus Duisburg wiederfanden. „Gelacht“, sagt diese heute, „haben sie trotzdem.“ Auch wenn die 42-Jährige mit der Fernsehkabarettistin außer Namen und Job nichts gemeinsam hat. Inzwischen steht sie selbstbewusst für sich. Am Samstag lädt die ungekürte Diva aus Friemersheim mit der Akkordeonistin Dagmar Domeier und dem Pianisten Andreas Boos unter dem Titel „Ehe du dich versiehst“ zum Musikkabarett ins Gemeindezentrum der Christuskirche. Show Nummer 2 der Powerfrau.

„Liebe, Leid und andere Köstlichkeiten“ ist eine Weile her. Damals ging es um das Singleleben einer Ruhrpott-Diva. Acht Jahre tourten Zink und Kollegen mit ihrem ersten Kabarett durch die Region. Das Trio spielte in Theatern, Hallen, Gemeindesälen und bei Empfängen – ungeachtet der Tatsache, dass sich im wahren Leben der Protagonistin einiges änderte. Denn Melanie Zink heiratete. Und ließ sich wieder scheiden. Ob das aktuelle Programm nun ihre Ehe-Erfahrungen widerspiegelt, mag sie nicht verbindlich sagen. Ein wenig. Aber zugespitzt - mit Fantasie. So lernt sie auf der Bühne ihren Zukünftigen bei einer Kreuzfahrt kennen. „Das etwa war in Wirklichkeit anders.“

Andreas Boos, Melanie Zink und Dagmar Domeier (v.l.): Eine Szene aus ihrem neuen Programm. Foto: Dirk Heckmann

Dazu gibt’s viel Musik. Jazz, Chansons, Klassik, kabarettistische Lieder – Bekanntes und Unbekanntes. Und Schlager. Vergnügt erzählt Zink, dass ihr Publikum spätestens bei Peter Alexanders und Conny Froboess’ „Verliebt, verlobt, verheiratet“ mächtig in Fahrt gerät. „Das singen alle begeistert mit.“ Temperamentvoll ist sie, laut, witzig. Und direkt. Zink führt das auf ihre Duisburger Wurzeln zurück. „Ich bin aus Friemersheim. Schon meine Eltern stammen aus Rheinhausen. Das kann man nicht überhören, so sehr ich mich auch anstrenge.“

Schon wer mit ihr plaudert, bekommt eine Idee von ihrer Bühnenpräsenz. Dabei hat Melanie Zink eigentlich Design studiert und arbeitet in einem bodenständigen Job. Aber ihre Leidenschaft, die gehört der freien Kunst. „Da steckt mein Herzblut drin.“ Das war eigentlich immer so. Die junge Melanie lernte erst Geige, dann Bratsche und trat mit dem Orchester ihrer Schule, des Krupp-Gymnasiums, auf. Auch im Schulchor sang sie, bisweilen beides: Wenn sie einen Einsatz hatte, raste sie auf die Bühne. Ab 16 gab es Gesangsunterricht. Später stellte sich Zink bei der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf vor, nahm dann aber doch Privatstunden bei einem der Dozenten. Ihr Lehrer war der Bassbariton Professor Georg Emil Crasnaru.

Und so wurde aus der jungen Rheinhauserin eine ausgebildete Mezzosopranistin. Erst tourte sie solo, sang bei Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Geburtstagen und Beerdigungen, „meist das Ave Maria“. Dann fand sie in Dagmar Domeier und Andreas Boos zwei passende Mitspieler. Heute fühlt sich Melanie Zink bei Chansons a la Zarah Leander und Hildegard Knef am wohlsten, außerdem mag sie den Jazz mit seinen Facetten. Vorbilder? Mahalia Jackson mit der tiefen Gospelröhre, auch U2, „wegen Bonos Stimme.“

Jetzt also das zweite Programm: „Ehe Du Dich versiehst“, mit Anekdoten aus einem skurril-verkorksten Eheleben. Melanie Zink freut sich auf den Auftritt. Die Show ist so gut wie ausverkauft, zweimal wurde der Saal wegen des großen Andrangs erweitert. Ihren Humor hat die Diva aus Friemersheim übrigens von ihrem Vater geerbt. Ein Pfund, das dabei hilft, den Krisen des Lebens mit Haltung zu begegnen. „Humor hilft bei allem“, sagt Zink lebensklug. Und: „Ich glaube, andere zu unterhalten ist der Beitrag, den ich leisten kann.“

(kui)